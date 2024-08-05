Ölümle burun buruna geldi: Hayatını sac levha kurtardı

Kaynak: İHA
Ölümle burun buruna geldi: Hayatını sac levha kurtardı

Apartmanın 3. katından düşen bir kişi çarptığı sac levhanın hızını düşürmesiyle ölümden döndü.

Ölümle burun buruna geldi: Hayatını sac levha kurtardı

Kırıkkale'de bir apartmanın üçüncü katından düşen 32 yaşındaki adam, hızını kesen sac levhanın etkisiyle ölümden döndü.

Güzeltepe Mahallesi 565. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki E.C., üçüncü kattaki balkonundan düşerek ağır yaralandı. Dengesini kaybeden E.C., önce zemin katın balkonundaki sac levhaya çarptı, ardından da toprak zemine düştü.

Olay yerine, 112 Acil Çağrı Merkezinin yönlendirdiği sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan E.C., sağlık ekiplerince sedye ile ambulansa taşındı. Sağlık görevlilerince ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası yaralı şahıs, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın tanıklarından Kadir Dinç, "Sacın üzerine düştü. Aşağı yumuşak iniş yaptı. Yüksekti, sac olmasa belki de ölebilirdi. Sac sayesinde yumuşak iniş yaptı. Sac ile toprağın arası da bir buçuk metre, ondan dolayı kurtardı" dedi.

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