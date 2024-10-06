Ölümüne neden olduğu genç kızı yol ortasında bırakıp kaçtı

Kaynak: İHA
Ölümüne neden olduğu genç kızı yol ortasında bırakıp kaçtı

Konya'da sokakta yürürken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Konya'da sokakta yürürken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki genç kıza, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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