Ölümünü ailesi saniye saniye izledi . Yolun karşısına geçerken durması için işaret yaptığı aracın altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ölümünü ailesi saniye saniye izledi . Yolun karşısına geçerken durması için işaret yaptığı aracın altında kaldı

Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, durması için el kaldırdığı otomobilin çarptığı Elvan Özdemir, ailesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza dün saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüyen Elvan Özdemir, yaya geçidine geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Özdemir, bu sırada hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile durması için el kaldırdı.

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Bir taraftan da yürümeye devam eden Özdemir, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Özdemir ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı.

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