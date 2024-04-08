Ölümünün yıl dönümünde kendisine başsağlığı diledi. Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır'a Oktay Kaynarca'dan vefa

Türk dizi tarihinin en unutulmazları arasında yer alan Kurtlar Vadisi’nin sevilen karakteri Süleyman Çakır bu yıl da sevenleri tarafından unutulmadı.

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Süleyman Çakır karakteriyle bir nesli kendine hayran bırakan Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır’ın dizideki ölüm yıl dönümünü kutladı.

"ALLAH RAHMET EYLESİN GÜZEL ADAMDI”

Kaynarca, çektiği videoda, ““Rahmetlinin 20. Sene-i devriyesinde Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin güzel adamdı” ifadelerini kullandı.

İşte Süleyman Çakır’ın ölüm sahnesi,

SÜLEYMAN ÇAKIR ADINA LOKMA DAĞITMIŞLARDI

Geçmiş senelerde Süleyman Çakır’ın Kurtlar Vadisi dizisindeki ölüm yıl dönümünde bir araya gelen bazı vatandaşlar, Süleyman Çakır ruhuna lokma dağıtmışlardı.

NE OLMUŞTU?

Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakter olan Süleyman Çakır, dizinin 8 Nisan 2004 yılında yayınlanan 45. bölümünde ölmüştü. Sevilen dizi karakteri Süleyman Çakır’ın ölümü sonrasında Türkiye’de gıyabında cenaze namazları kılınmış ve her sene düzenli olarak bazı vatandaşlar tarafından anılmaktadır.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır, Türk dizi tarihinin şüphesiz en efsane karakterlerinden biriydi. Kurtlar Vadisi dizinin önemli isimlerinden olan Süleyman Çakır'a Oktay Kaynarca hayat veriyordu. Mafya içinde yükselmeye çalışarak en güçlü olmaya çalışan Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü gündem oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde anılıyor.