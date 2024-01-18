Olympiakos Panathinaikos maçında ilginç anlar. Fatih Terim Samet Akaydın'ı forvette oynattı

Yunanistan Kupası son 16 turunda Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı.

İki takım arasında ilk maç 1-1 bitmişti. İkinci maç da 0-0 tamamlanınca uzatma dakikalarına geçildi.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Samet Akaydın, yeni takımının formasını ilk kez 106. dakikada giydi. Forvet oyuncusu sakatlanınca yerine giren Akaydın'ı Terim hücum bölgesinde görevlendirdi.

Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük kuran Panathinaikos tur atlayan taraf oldu.