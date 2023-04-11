11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ömer 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Ömer 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 13. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:20
Takip Et

Ömer 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Ömer 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

ÖMER 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
4
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
5
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
6
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
7
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿Amasya’da istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü   
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
﻿ Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.