Ömre ömür katmanın 4 altın kuralı ortaya çıktı

Uzun yaşamanın sırrında özellikle de 4 altın kuralın ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ömre ömür katmanın 4 altın kuralı ortaya çıktı

Sağlıklı ve doğru yaşamak, uzun yaşamaktan daha önemli bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmanın anahtarı, doğru beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıdır. Uzun ve sağlıklı yaşamak herkesin isteğidir, ancak bunu başarmak her zaman kolay olmayabilir. Genetik etkenler veya yanlış yaşam biçimi, uzun yaşamın önüne geçebilir.

Vücudumuzun gereksinimlerine uygun davranmalıyız. Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı ihmal etmemeliyiz.

Bedenimiz bir bütündür ve yaptığımız her olumlu şey, bir yatırımdır. Bunu aklımızda tutmalıyız.

Uzun yaşamanın sırlarıyla ilgili pek çok çalışma ve anket mevcuttur. Fakat çok ayrıntıya girmeden, bazı basit yöntemlerle de bunu gerçekleştirebiliriz.

İŞTE 4 ALTIN KURAL…

-Vücudunuzu zorluklarla karşılaştırmanız önerildi. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek şekilde değil ama direncinizi artıracak egzersizler yapmanız tavsiye edildi.

-Günde altı ila sekiz saat uyumak ideal olarak görüleceğinin altı çizildi.

-Egzersiz ve iyi beslenmenin şart olduğu vurgulandı. Bol bol uzun yürüyüşler yapmanız önerildi.

-Genetik, mikrobiyom ve kan testi sağlığınızın nasıl olduğuna dair size bilgi vereceğinin altı çizildi.

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