Ömrünü Atatürk'e adayan Hanri Benazus hayatını kaybetti. Ne mutlu Türk’üm diyene sözünün vücut bulmuş haliydi

Kaynak: Haber Merkezi
Ömrünü Atatürk'e adayan Hanri Benazus hayatını kaybetti. Ne mutlu Türk’üm diyene sözünün vücut bulmuş haliydi
Türk yazar, iş insanı ve ömrünü Atatürk’e adamış olan koleksiyoncu Hanri Benazus hayatını kaybetti. Benazus “Ne mutlu Türk’üm diyene” anlayışının vücut bulmuş haliydi.

Ömrünü Cumhuriyeti ve Atatürk’ün hayalindeki Cumhuriyeti anlatmaya adayan Hanri Benazus, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihte hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren 5 binden fazla fotoğraflık koleksiyonunu oluşturmuştu.

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Atatürkçülük hakkında çok sayıda kitabı olan Benazus’un vefat haberini, İzmir’i Sevenler Platformu Sancar Maruflu'nun oğlu Cevat Maarufu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

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“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE KAVRAMININ VÜCUT BULMUŞ HALİYDİ..”

“Ne mutlu Türküm diyene” kavramının vücut bulmuş hali olan Benazus’un hayatını kaybetmesinden sonra Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya paylaşımı ile üzüntüsünü paylaştı.

Özdil’in sosyal medya hesabından Benazus hakkında “Ne mutlu Türküm diyene” kavramının vücut bulmuş hali Hanri Benazus’u kaybettik… Görüşmek üzere ağabey” dedi.

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HANRİ BENAZUS KİMDİR?

1930 yılında İstanbul'da doğan Hanri Benazus, ilk ve ortaöğrenimini İzmir'de yaptı. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü, Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışını yaptıktan sonra uğradığı Aydın'ın Ortaklar köyünde yüzyüze görme ve konuşma fırsatı buldu.

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Atatürk'ün kompartmanına götürüp masada karşısına oturttuğu bilinen Hanri Benazus, bu sırada Atatürk'ün önündeki tabağında bulunan leblebileri kendisinin bitirdiğini anlatır ve bu yüzden çevrede “Atatürk’ün leblebilerini aşıran çocuk" olarak tanınır.

Benazus 17 yaşındayken Atatürk fotoğrafları koleksiyonu yapmaya başladı

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, maddi olanaksızlıklar nedeniyle yükseköğrenimini tamamlayamayan Benazus, iş hayatına atıldı. İş yaşamını sürdürürken, taraftarı da olduğu Altay Spor Kulübü'ne başkan seçildi.

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11 Aralık 1985-30 Aralık 1987 tarihleri arasında Altay Spor genel başkanı olarak görev yaptı.

Atatürk hayranı olan Benazus, yıllarını Atatürk’ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflar toplamaya adamış ve 5000 adet fotoğraflık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu oluşturmuştur. Yakın tarih ve Atatürkçülük konularında çok sayıda kitabı vardır.

Benazus, Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan 3105 adetlik fotoğrafı Ankara'da Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde kurulmakta olan Atatürk Müzesine hediye etti.

Karşıyaka'nın Mavişehir mahallesinde yaşadığı caddeyede 2022 yılında Benazus'un adı verilmişti.

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