Bütçe delik deşik. Bakan Şimşek dev açığı savundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ocak Aralık dönemine ait bütçe rakamlarını açıkladı. 2023'te bütçe 1 Trilyon 392 milyar lira açık verdi.

Bakanlığın verilerine göre merkezi yönetim bütçe giderleri 2022 yılının aralık ayında 375 milyar 143 milyon lira açık vermişti. İşte o bütçe açığı büyüdü hem de yüzde 271,2 oranında artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon liraya yükseldi.

BÜTÇEDEKİ KARA DELİK BÜYÜDÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, bütçe açığı 2022'de 375 milyar liraydı. İşte bu rakam 2023'te uçuşa geçti hem de yüzde 271,2 oranındaki dev bir artışla.Böylece bütçe açığı resmi rakamlara göre 1 trilyon 392 milyar 477 milyon liraya yükseldi.Bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon lira ödeneğin yüzde 25'e yakın bölümü kullanılmış oldu.

2022 yılının aralık ayı bütçesinde 103 milyar 966 milyon lira faiz dışı açık da 2023'te uçtu gitti, 800 milyar 199 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe giderleri faizin dışında tutulmasıyla birlikte Aralık 2023'te karamı bir önceki yıla göre yüzde 278 artış göstererek

Aralıkta personel giderleri de 2023'te büyük artış gösterdi. Buradaki rakamlarda da yüzde 95,2 oranında arttı. SGK'daki devlet primi giderleri, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75'e yakın bir artış gösterdi.

Aralık 2023 dönemi bütçe gelirleri ise düşüş gösterdi. Aralık 2022'de bütçe gelirleri 252 milyar 931 Milyon lira düzeyindeyken, 2023'te, 549 milyar 945 milyon liraya yükseldi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN SAVUNMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarına dair değerlendirmede bulunarak, son 20 yılın zirvesine çıkan bütçe açığını değerlendirdi.

Bakanan göre bütçe açığı Orta Vadeli Programı OVP beklentilerinin 258 milyar lira altında olduğunu söyledi. Oysa bütçe açığın son 20 yılın zirvesine çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te deprem harcamalarının hariç tutulması halinde bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,7 ile Maastricht kriterinin de altında olduğunu iddia etti.