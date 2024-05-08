omşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı

Kaynak: DHA
omşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı
Samsun'da, komşusu Ahmet K.'yi (74) arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı yerde bıçaklayan Resul D., gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi'nde dün 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, İddiaya göre, Resul D. (55) ile komşusu Ahmet K., araziyi ayırmak için çağırdığı Tapu Kadastro ekipleri ölçüm çalışması gerçekleştirirken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle beraber Resul D., komşusunu yanına getirdiği bıçakla karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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