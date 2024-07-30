Omuz atma tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Omuz atma tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da omuz atma tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin bıçaklı saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde omuz atma meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Baran Y. Üzerindeki bıçak ile Emin Gezer’i kolundan yaraladı. Gezer’in ağabeyi Çağlar Gezer olaya müdahale etmek isterken Baran Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Gezer göğsünden yaralandı.

Olayı görenler saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken yaralılar için ambulans çağırıldı. Çağlar Gezer doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken kardeşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların tarafından linç edilmek istenen şüpheli ise Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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