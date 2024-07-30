Arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Yerde can çekişirken kameraya aldı

Kan donduran olay Ankara'da yaşandı. Kız arkadaşını taciz etti gerekçesiyle arkadaşını öldürdü.

Ankara Mamak'ta bir şahıs, kız arkadaşını taciz ettiği iddiası ile tartıştığı arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yerde yatan gencin cep telefonu ile görüntülerini çeken zanlı, yakalandı.

Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Enes Ç. (20), kız arkadaşını taciz ettiği iddiası ile arkadaşı Hasan Esen'i (21) olayın yaşandığı davet etti. Enes Ç., tartıştığı Esen'i evden getirdiği bıçakla boynundan yaraladı. Hasan Esen aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yerde kanlar içinde kalan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Ç. ise yakındaki polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda Enes Ç.'nin elindeki bıçağı Esen'e savurduğu ve Esen'in bıçak darbesi ile yere yığıldığı görüldü. Enes Ç.'nin cep telefonu ile yerde yatan Esen'i videoya aldığı görüldü.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi, defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine gönderildi. Enes Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.