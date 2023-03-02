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PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı

PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Omuz Omuza" yayınına bağlandı. 50 milyon lira bağışladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 00:02
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Omuz Omuza yayınına PSG başkanı dahil oldu

PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı
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Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Tüm kalbimizle sizin acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz." dedi.

Nasser Al-Khelaifi, futbol ailesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Omuz Omuza" yardım kampanyasına telefonla bağlandı.

Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."

Bu arada Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.

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﻿PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı
﻿PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı
﻿PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı
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