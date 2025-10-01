Omuzu çıkan Abraham Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Kronikmiş

Kocaelispor maçında omuzu çıkan Tammy Abraham'ın, Galatasaray derbisine yetişmesi için çalışmalar sürüyor. İngiliz oyuncunun daha önce yaşadığı omuz sakatlıklarını erken atlaması, takımda umut yarattı.

Trendyol Süper Lig 8. haftası dev derbiye sahne olacak. Bu sezon tüm maçlarını kazanan Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, dün teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde derbi hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Kocaelispor maçında sakatlanan Tammy Abraham, oyuna devam edememişti.

Maçın ardından açıklama yapan Sergen Yalçın, İngiliz oyuncunun omuzunun çıktığını ve durumunun MR sonuçlarıyla netleşeceğini söylemişti. Dün MR çekilen Abraham'ın tedavisine başlandı.

Sergen Yalçın, Liverpool fatihi Galatasaray'ı gözüne kestirdiSergen Yalçın, Liverpool fatihi Galatasaray'ı gözüne kestirdi

Abraham'ın tedavisi süreci maça kadar tamamlanmazsa, derbide El Bilal Toure'nin forma giymesi bekleniyor.

Almanya merkezli futbol istatistik sitesi Transfermakt'ta yer alan bilgilere göre, 27 yaşındaki hücum oyuncusu, daha önce de omuz sakatlıkları yaşadı.

Geçen sezon Milan'da omuz sakatlığı nedeniyle 14 gün sahalardan uzak kalan Tammy Abraham, 3 maçı kaçırmıştı.

Abraham, 2022-2023 sezonunda, Roma'da forma giydiği dönemde iki kez omuz sakatlığı yaşadı. Eylül 2022'de 6 gün, 2023 yılının Nisan ayında 4 gün sahalardan uzak kaldı. Oyuncu, bu dönemde 6 maç kaçırdı.

