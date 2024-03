Önce AKP reklam panosuna sonra stant görevlilerine saldırdı. İstanbul'un orta yerinde kaos. Taksiye binip kaçmaya çalıştı

Şişli’de AKP seçim standının önünden geçen bir kadın, AKP’nin panolara asılı afiş ve bayrağını yırttı. AKP stant görevlileri kadına tepki gösterirken, bir başka kadın ise AKP stant görevlisini darp etti. Mecidiyeköy’de gündüz ortası yaşanan anlar an be an kayıt altına alındı.