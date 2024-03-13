Önce AKP reklam panosuna sonra stant görevlilerine saldırdı. İstanbul'un orta yerinde kaos. Taksiye binip kaçmaya çalıştı

Yerel seçimler yaklaşırken girilen seçim atmosferi gergin anları da beraberinde getirdi. İstanbul’un göbeği Mecidiyeköy’de ünlü alışveriş merkezi karşısında 1 kadın panoda yer alan AKP pankartına saldırdı.

Bayrak ve afişi yırtan kadına yakında bulunan AKP standındaki Yakup Korkut ve Ercan Koç kadına tepki gösterdi. Kadın ve görevliler arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede esnasında kendini avukat olarak tanıtan Pınar A. ise stant görevlilerinden birini darp ederek, AKP bayrağını yırttı.

Stant görevlilerinin seslerinin yükselmesiyle beraber çevredeki vatandaşlar olay yerinde toplandı. O esnada ilk bayrağı yırtan Selin T., olay yerinden ayrıldı. Görevliye saldıran Pınar A. ise yoldan geçen taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Görevliler taksinin önüne geçerek kadının gitmesini engelledi ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 2 kadın Şişli Polis Merkezi’ne götürdü.

STANT GÖREVLİLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Stant görevlileri, Selin T.'den AKP’ye ait afişi ve bayrağı yırtması, Pınar A.'dan ise fiziki darp ve mala zarar verme suçlarından şikayetçi oldu. Meydana gelen olay hakkında İnceleme başlatan polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yolun karşısında AKP’ye ait yırtılmış afiş ve bayrak ele geçirdi.

Ekipler tarafından Selin T. de yakalanarak emniyete götürüldü. Kadınlar, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Selin T. hakkında ‘mala zarar verme’, Pınar A. hakkında ise ‘kasten yaralama ve mala zarar verme’ suçlarından işlem başlatıldı.

Stant tanıtım sorumlusu Kaan Tuğcu da şüphelilerden şikayetçi oldu. Öte yandan, stant görevlisinin darp edilmesi ve bayrakların yırtılmasının ardından çıkan arbedeyi bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.