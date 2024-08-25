Önce ‘Anlaşırız’ dediler sonra hepsi hastaneye koştu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki araç çarpıştı. Araçlardan birinde bulunan küçük çocuk tedbir amaçlı olarak yoldan geçen bir araçla hastaneye götürüldü.

Trafik polislerinin olay yerine gelmesi sonrası kazaya karışanlar kendi aralarında anlaştıklarını ve tutanak hazırlayacaklarını söyledi. Trafik ekipleri tam geri dönmeye hazırlanırken olay yerinde bulunan bir vatandaşın araçtaki çocuğun hastaneye götürüldüğünü söylemesi üzerine trafik ekipleri sürücülere alkol kontrolü ve evraklarda inceleme yaptı.

Araç sürücülerinin eksiklerinin olup olmadığını sorgulaması sonucunda Baha E.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Trafik ekipleri sürücü belgesi olmayan sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uyguladı. Olay yerindeki işlemlerini tamamlayan trafik ekiplerinin hastanedeki yaralının durumunu kontrol için gittiğinde ise kısa süre önce kaza yerinde bulunan ve durumlarının iyi olduğunu belirten kazada araçlarda bulunan Yağız Ö., Çiğdem Ö., Mete Ö. ve Baha E.'nin kazada yaralandığını belirterek hastaneye geldikleri görüldü. Yaralıların tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.