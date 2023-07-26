Önce çakmak ve sigara istedi sonra da gasp etti

Samsun'da sahilde oturan şahsın cebindeki parayı alıp kaçan kişi gasptan mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Önce çakmak ve sigara istedi sonra da gasp etti



Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil yolu Samsunum1 Gemisi yanında meydana geldi. E.C. sahildeki bankta oturan Irak uyruklu Q.K.D.D.'nin yanına oturarak önce sigara ve çakmak isteyip daha sonra yaka cebinde bulunan 3 bin 600 lira parası ile kimliğini alıp kaçtı.

Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan E.C. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Kardeşinin hasta olduğunu söyleyince 200 lira para verdim. Sonra paramı geri istedim. Vermeyince verdiğim paramı aldım." dedi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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