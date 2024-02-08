Önce kavga edip ifade verdiler, sonra tekrar kavgaya tutuştular: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Önce kavga edip ifade verdiler, sonra tekrar kavgaya tutuştular: 2 yaralı
Bursa İnegöl'de kavga edip karakolda ifade veren 2 şahıs arasında çıkan ikinci kavgada 1'i ağır 2 kişi bıçakla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi’nde Oktay A. iddiaya göre hırsızlık için Fırat T.'nin evine girdi.

O sırada eve gelen Fırat T.’nin Oktay A.'yı yakalaması üzerine iki şahıs arasında çıkan kavga, olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı.

Karakola götürülerek ifadeleri alınan şahıslar, saha sonrasında ise serbest bırakıldı.

Olaydan 5 saat sonra Fırat T. arkadaşı Musa C. ile yürürken yeniden Oktay A.'yı gördü.

İkili arasında laf atmayla başlayan ikinci kavga sırasında Oktay A., Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi de bacağından bıçakladı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Oktay A. ise kaçarak kayıplara karıştı.

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