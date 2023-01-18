﻿Önce yayaya sonra mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Doğan Araslı Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bulvarda hızla ilerleyen aracın sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki mobese direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu da yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın çarptığı yaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, belediye ekipleri de devrilen mobese direğine müdahale etti. (DHA)