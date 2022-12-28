Erdoğan'ın Ronaldo iddiasına bir yer daha 'doğru değil' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Portekiz'in performansı hakkında konuştu. Erdoğan, Cristiano Ronaldo'nun Filistin davasını desteklediği için turnuva süresince siyasi yasaklara tabi tutulduğunu iddia etti ve "Ronaldo'yu boşa harcadılar. Maalesef kendisine siyasi yasak getirdiler. Ronaldo gibi bir futbolcuyu maçın bitimine 30 dakika kala sahaya göndermek onun psikolojisini bozdu, enerjisini aldı" dedi.

Ayrıca Erdoğan'ın Filistin davasında rol oynadığı, altın ayakkabı ödülünü bile satarak Filistin'e yolladığını ileri sürdü.

Erdoğan'ın bu konuşması kısa sürede dünyada yankı buldu.

Son olarak da Hindistan kaynaklı Onlinewiki, Erdoğan'ın Ronaldo ile ilgili sözlerinin gerçek olmadığını duyurdu. Habere göre Erdoğan iddiasına dair bir kanıt sunmadı, ancak aynı şeyi düşündüren birkaç üzerinde oynanmış görüntü ve yanlış rapor paylaşıldı.

Raporların doğruluğu birkaç kez kontrol edildi. Son günlerde, Cristiano Ronaldo'nun İspanyolca "Filistinlilerle birlikte" yazan bir pankartı tutarken çekilmiş bir fotoğrafı viral oldu. Ancak bu fotoğrafın montaj olduğu anlaşıldı.

Haberin devamında "Cristiano Ronaldo, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili hiçbir zaman kamuoyuna açıklama yapmadı. 2019'da, Cristiano Ronaldo'nun altın ayakkabı ödülünü müzayedeye çıkardıktan sonra Filistinlilere 1,5 milyon avro (1,59 milyon dolar) bağışladığına dair geniş çapta yayılan bir hikaye, futbolcuyu temsil eden menajerlik şirketi tarafından da reddedildi" denildi.

İLK OLARAK YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

Ronaldo'nun Filistin'e yardım ettiği haberlerinin gerçek olmadığını Yeniçağ okurlarına duyurmuştu.

Yeniçağ yazarı Sedat Kaya'nın 26 Aralık'taki haberi şöyleydi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce gençlerle yaptığı sohbette, Portekiz'in dünyaca ünlü futbol yıldızı Christian Ronaldo için, "Ronaldo, Filistin davasına sahip çıkan birisidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın sözünü ettiği olay, 10 yıl önce bir twitter hesabında, "Ronaldo altın ayakkabısını satarak Filistinli çocuklara 1.4 milyon euro bağış yaptı" şeklindeki paylaşımla viral olmuş, ancak yıllarca resmi olarak doğrulanmamıştı.

Ayrıca dünyanın çok ülkesinde çeşitli gazeteler olayı araştırmış ve haberin doğru olmadığını sayfalarında duyurmuştu.

Müslüman ülkelerden Pakistan'da Daily News Gazetesi 14 Ağustos 2018 tarihli nüshasında konuya geniş yer vermiş ve bu iddianın doğru olmadığını Ronaldo'nun menajerlik şirketine onaylatmıştı.

Gazete, "Ronaldo'nun bağış için sattığı söylenen altın ayakkabılar müzesinde duruyor" demişti.

2019 yılında Fransızlar'ın önemli haber ajanslarından AFP, bu haberi Ronaldo'nun menajerlik şirketi Gestifute'ye sordu, ve "doğru değil" yanıtı aldı.

AFP, Portekiz'in Madeira adasında bulunan Ronaldo Müzesi'nde yıldız futbolcunun kazandığı tüm altın ayakkabıların sergilendirdiğini de duyurdu..

Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki bir trol paylaşıma güvenip konuşması, saraydaki iletişim danışmanlarının tartışılmasına neden oldu.

Bu danışmanlar Google'da biraz araştırma yapsalar, Ronaldo'nun Filistin davasına destek verdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını öğrenirlerdi.

Manipülasyon haberle sözde mücadele ettiğini söyleyenlerin düştüğü durum maalesef budur.