7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • ‘Çok vakit kaybetmiş hastalar görüyoruz’ diyerek Uzmanı kanser konusundaki bitkisel tedavisi uyarılarını sıraladı

‘Çok vakit kaybetmiş hastalar görüyoruz’ diyerek Uzmanı kanser konusundaki bitkisel tedavisi uyarılarını sıraladı

Onkoloji uzmanı Dr. Ebru Karcı, kanser tanısı alan bireylerin kendi başlarına bitkisel ürünlere yönelmesinin tedaviyi olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:44
Takip Et

Onkoloji uzmanından kanser konusunda ’bitkisel tedavi’ tepkisi

‘Çok vakit kaybetmiş hastalar görüyoruz’ diyerek Uzmanı kanser konusundaki bitkisel tedavisi uyarılarını sıraladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karcı, vatandaşların kansere karşı bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelebildiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Hastalar bununla çok zaman kaybediyor. Son evre, bir şey yapamadığımız, bitkiyle çok zaman kaybetmiş hastalar oluyor. Rica ediyorum kendilerini o duruma sokmasınlar. Bir doktor olarak gerçekten en üzüldüğüm konu. Bu ürünler ilaçların etkinliklerini azaltabiliyor. Çok masum şeyler değiller; karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar hastaları sokabiliyorlar”

Kanser türleri tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkilerken uzmanlar, tarama programları ve erken tanının önemine dikkat çekti. Onkoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karcı, vatandaşların herhangi bir belirti hissetmesi durumunda uzmanlardan yardım alması gerektiğine vurgu yaptığı görüldü.

“GEBELERDE ÇOK GEÇ KALINMIŞ VAKALARLA KARŞILAŞMAKTAYIZ”

Dünyada ve Türkiye’de çok sık görülen kanser türlerine ilişkin bilgi veren tıbbi onkoloji bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Karcı şu sözleri kullandı:

“En sık karşılaştığımız kanser, kadınlar için meme kanserleri. Meme kanseri her 8 kadından 1'inde artık var. Dünyadaki sıklık oranı da çok fazla, Türkiye’de oranı da çok artmakta maalesef. İleri yaşlarda daha sık görmekle beraber, genç yaş grubunda da oldukça yoğun bir şekilde görüyoruz. O yüzden taramalara ne kadar önem verirsek bunları erken safhada yakalamak daha mümkün oluyor. 20 yaşından sonra biz mutlaka her kadına kendi muayenesini önermekteyiz, aynı şekilde doktor muayenesine de 6 ayda bir gitmeli. Çünkü çok genç yaş grubunda da bunu görmekteyiz ve hastalar maalesef geç safhalarda da gelmekte. Aile hikayesi varsa özellikle bu çok önemli. Gebede kist ile ya da herhangi bir meme iltihabıyla karıştırılabiliyor. Çünkü o dönemde gerçekten çok geç kalınmış vakalarla karşılaşmaktayız. Herhangi bir semptom hissettiklerinde kontrolsüz bir zayıflama, memede ele gelen herhangi bir kitle, düzensiz adet kanamaları, büyük abdestte kanamalar bu gibi şikayetleri olduğunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir”

“BİTKİYLE ÇOK ZAMAN KAYBETMİŞ HASTALAR OLUYOR”

Dr. Karcı, vatandaşların kanser teşhisi aldıktan sonra bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmesine yönelik açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

“Bitkisel destek tedavileri, kendisi hekim olmayan bir sürü kişi tarafından çok kullanılıyor. Bizim hasta grubumuz da maalesef onlara biraz daha inanma eğiliminde ama biz bilimin eşliğinde bu ilaçlarla bu hastalıkları çözebiliyoruz. Hastalar bununla çok zaman kaybediyor. Böyle çok gelip de son evrede bir şey yapamadığımız, bitkiyle çok zaman kaybetmiş hastalar oluyor. Rica ediyorum kendilerini o duruma sokmasınlar. Biz ailemizin bir bireyinin başına gelmiş kadar üzülüyoruz. Elde bir tedavi var ve çok geç kalmış. Bir doktor olarak gerçekten en üzüldüğüm konu bu, o yüzden bir hekime başvursunlar. Destekleyici tedavi alacaklarsa da hekimlere sorsunlar, bu ürünler ilaçların etkinliklerini azaltabiliyor. Benim hastalarım da bana çok soruyor, bileyim, ona göre ben izin vereyim diyorum. Çok masum şeyler değiller; karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar hastaları sokabiliyorlar. Bu konuda çok dikkatli olsunlar, bu bizim için çok önemli. Kemoterapi almadan önce mutlaka yumurta saklamayı öneriyoruz ki ileride bir sıkıntı olursa ona yönelik de tedavimizi yapalım diye. Halihazırda kemoterapiyle beraber kadınlarda kısırlık olmasın diye aylık aşılar var, onunla beraber o yumurtayı içeride dondurmuş oluyor ki ileride bebek istediğinde o rezervini, kendi vücudundaki şeyi kaybetmemiş oluyor. Bunun da birçok yöntemi var. Kemoterapi aldı, kısır kalacak diye bir şey yok.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
7
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet talebi
﻿Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet talebi
﻿Dini nikahla yaşadığı kadını öldüren sanığa müebbet talebi
﻿MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿AB liderleri Ukrayna ve enerjiyi görüşmek üzere toplandı
﻿AB liderleri Ukrayna ve enerjiyi görüşmek üzere toplandı
﻿AB liderleri Ukrayna ve enerjiyi görüşmek üzere toplandı
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
﻿Galatasaray Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.