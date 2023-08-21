Onlarca kişiyi taşıyan yolcu otobüsü bir anda alev aldı

Olay, bugün saat 16.00 saatlerinde Erzurum'un Tortum ilçesindeki Aksukapı rampasında meydana geldi. Ardahan'dan aldığı yolcularıyla hareket eden yolcu otobüsü Aksukapı rampasını inerken bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Sürücünün motordan yükselen alevi görerek yol kenarına çektiği otobüsteki yolcular tahliye edildi. Kısa sürede alev topuna dönen ve otobüsdeki yolcular tarafından cep telefonu ile kaydedilen otobüsteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Görevlilerin çalışması sonucu söndürülen yangından geriye otobüsün enkazı kaldı.