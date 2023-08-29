Online alışverişte en çok rağbet gören ürünler belli oldu. TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması verilerini açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre, 2023'te, internet kullanan bireylerin oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022’de yüzde 85,0, 2023’de ise yüzde 87,1 olarak kaydedildi. Bu kullanım oranları erkeklerde yüzde 90,9, kadınlarda yüzde 83,3 olarak gözlenirken kadınların yüzde 81,7'si erkeklerin ise yüzde 69,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı.

İNTERNETTE EN ÇOK GİYİM, AYAKKABI VE AKSESUAR SATIN ALINDI

Araştırmaya göre, 2023'ün ilk 3 ayı içerisinde, internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin yüzde 75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bu oranı, yüzde 47,6 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 37,1 ile gıda ürünleri, yüzde 32,2 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 28,8 ile temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri takip etti. İnternet üzerinden, erkeklerin, yüzde 69,3'ü giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 48,9'u lokantalardan, fastfood zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden yapılan teslimatları ve yüzde 37,2'si gıda ürünleri satın aldı. Kadınlar ise yüzde 81,7'si giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 46,4'ü kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 46,4'ü lokantalardan, fastfood zincirlerinden, yemek servisi şirketlerinden yapılan teslimatları satın aldı.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA ORANI YÜZDE 49,5 OLDU

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı, internet kullanan bireylerde, son 12 ayda yüzde 49,5’e yükseldi. Bu oran, 2022’de yüzde 46,2 iken 2023’de, yüzde 49,5 oldu. Cinsiyete göre, alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 52,4 kadınlarda yüzde 46,6 olarak kaydedildi. Yüzde 38 olan bireylerin mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verme oranı, 2023'ün ilk 3 ayı içinde görüldü.

EN ÇOK KULLANILAN PLATFORM YÜZDE 84,9 İLE WHATSAPP OLDU

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulama kullanımı, erkeklerde en fazla yüzde 88,7 ile WhatsApp, yüzde 72,6 ile YouTube ve yüzde 63,5 ile Instagram uygulamalarını, kadınlarda yüzde 81,1 ile WhatsApp, yüzde 65,4 ile YouTube ve yüzde 59,3 ile Instagram uygulamalarının kullanıldığı tespit edildi.

E-DEVLET KULLANMA ORANI YÜZDE 73,9’A YÜKSELDİ

Araştırmaya göre, özel amaçla resmi makamların web sitelerini, uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden, son 12 ayda içinde yararlanan bireylerin oranı yüzde 73,9 olarak belirlendi. E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, “resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme” yüzde 69,6 oranı ile ilk sırayı aldı. Bu sırayı, yüzde 51,3 ile “kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma” ve yüzde 48,2 ile “kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme” takip etti.