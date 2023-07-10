Online satışlar durduruldu mu? Mercedes-Benz Türkiye'den açıklama geldi.

Mercedes-Benz 2 ay önce uzun süredir üzerinde çalıştığı online satış sistemine devreye soktu. Online Satış Sistemine göre bayiler artık acente gibi çalışacaklardı. Sistemin kurulma amacının, son dönemlerde özellikle al-sat işlemleri yapılarak satış yapılmasının önüne geçilip, Mercedes marka araçların doğrudan bayilerden kullanıcılar ile buluşmasını sağlamak ve bu sayede stok durumunu da kontrol etmek olduğu açıklanmıştı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Faik Erdemli, Mercedes- Benz’in bu sistemden vazgeçtiğini açıklamış, yapay zeka ile kurulan bir sistem sayesinde, sitede satışa konulan araçların ilana girer girmez satın alındığını ve bunun belli bir grup tarafından yapıldığını açıklamıştı. Mercedes’in de bu sistemi fark etmesinden sonra durumu Almanya Mercedes-Benz ile paylaştığını ve oluşan bu durumu şaşkınlıkla karşılayan Mercedes-Benz Almanya’nın, ani bir kararla Türkiye’de internetten araç satışının durdurulmasını istediğini açıklamıştı.

MERCEDES’TEN AÇIKLAMA GELDİ

İddialar ve medyada haberlere konu olan durumdan sonra Mercedes Benz Türkiye’den bir açıklama geldi. Açıklamada online platformun kapanmadığını ve Almanya’dan böyle bir talimatın gelmediğini açıklayan Mercedes Türkiye, mevcut satış planları çerçevesinde araçlarını aktif bir şekilde sunmaya devam ettiklerini açıkladı.

Mercedes-Benz Türkiye’nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Mercedes-Benz Türkiye'nin online satış platformunu kapattığı veya Almanya'dan böyle bir talimat aldığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirket stratejimiz doğrultusunda, yeni satış platformumuz aracılığıyla müşterilerimize benzersiz bir dijital deneyim sunmayı taahhüt ediyoruz. Fiziksel (showroomlarımızda) ve dijital (online olarak) araçlarımızı mevcut satış planlarımız çerçevesinde aktif bir şekilde sunmaya devam ediyoruz.

Müşteri deneyimimizi geliştirmek maksadıyla online platformumuzdaki sistemsel ve süreçsel iyileştirmelerimizi sürdürmekteyiz. Özellikle araçlarımızın yeniden satıcılara değil, nihai kullanıcılara ulaşması adına dijital aktiviteleri ve platformumuzu düzenli olarak güncelliyoruz. Bugün de KDV güncellemesini içeren yasal düzenlemeyi sistemimize yansıtmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu bağlamda online platformumuz açıktır, ürün mevcudiyeti doğrultusunda araçlarımız düzenli olarak sistemde sunulmaktadır.

Marka olarak, stratejilerimiz doğrultusunda bu platformu geliştirmeye devam ederken, en üst düzeyde müşteri deneyimine odaklanmayı sürdüreceğiz.

"ASLA ÇIKILAN YOLDAN VAZGEÇMEK YOK."

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci iddialar sonrasında bir paylaşım yaparak haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Özpeynirci, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan’ın, “Asla çıkılan yoldan vazgeçmek yok” açıklamasını yaptığını paylaştı.