Önünü kaldırmaya çalıştığı motosikleti devrildi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda klaksonlar çalarak seyir halinde ilerleyen araç konvoyundaki motosikletlilerden bir kişi, yolun ortasında tehlikeli hareketler sergiledi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde sürücü, bir otomobille yan yana giderken, motosikletinin ön tekerini kaldırmak istedi. Motorun kontrolünü kaybeden sürücü ve arkasındaki arkadaşı yola savruldu. 2 kişi Otomobil sürücüsünün ani manevrasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.