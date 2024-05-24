Önünü kaldırmaya çalıştığı motosikleti devrildi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA
Önünü kaldırmaya çalıştığı motosikleti devrildi. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kahramanmaraş’ta bir konvoyda seyir halinde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün ön tekeri kaldırmaya çalıştığı esnada devrildi. Motosikletteki 2 kişi, yoldaki otomobilin altında kalmaktan son almaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda klaksonlar çalarak seyir halinde ilerleyen araç konvoyundaki motosikletlilerden bir kişi, yolun ortasında tehlikeli hareketler sergiledi. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde sürücü, bir otomobille yan yana giderken, motosikletinin ön tekerini kaldırmak istedi. Motorun kontrolünü kaybeden sürücü ve arkasındaki arkadaşı yola savruldu. 2 kişi Otomobil sürücüsünün ani manevrasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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