Onur Seyit Yaran’ın ablasından kardeşine şok suçlamalar. Taciz, tehdit, küfür...

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Onur Seyit Yaran’ın ablasından kardeşine şok suçlamalar. Taciz, tehdit, küfür...
Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran’ın ablası sosyal medya hesabından bir video paylaşarak kardeşi hakkında şoke eden açıklamalar yaptı.

Son olarak Yan Oda adlı dizide gördüğümüz 29 yaşındaki ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran’ın ablası, kardeşinin kendisine, eşine, anne ve babasına psikolojik taciz uyguladığını söyledi.

Onur Seyit Yaran tarafından günlerdir tacize uğradığını anlatan kadın gözyaşları içinde “Senin doğmamış çocuğunu, kocanı… diyerek küfür ediyor, silah gösteriyor bize, sizi öldürürüm diyor" dedi.

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“PEYGAMBERİMİZ DİYECEKMİŞİZ”

Başlarına bir iş gelirse sorumlusu Onur Seyit Yaran'dır diyen abla, "Biz ona peygamberim diyecekmişiz para veremiyormuşuz o yüzden ona sebat etmemiz gerekiyormuş o peygambermiş" ifadelerini kullandı.

Bu videoları paylaştıktan birkaç saat sonra Yaran’ın ablası özür mesajı yayınlayarak kardeşiyle olan tartışmalarını büyütüp olayları çarpıttığını söyledi.

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“TEDAVİ SÜRECİNDE”

Ablasının sözlerine cevap veren Onur Seyit Yaran ise ablasının psikolojik depresyon tedavisi sürecinde olduğunu ve anlayış beklediğini ifade etti. Yaran, ablasına karşı hukuki bir süreç başlatmayacağını da sözlerine ekledi.

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