Onur Tuna'dan alkışlanacak hareket

Ünlü oyuncu Onur Tuna, Gelibolu'da SMA hastası Merve Bebek için düzenlenen Basketbol maçında oynadı. Mezun olduğu Gelibolu Anadolu Lisesi'ndeki okul arkadaşları ile parkeye inen onur tuna maç sonunda Merve Bebek ile birlikte tribünleri selamladı.

Ünlü oyuncu Onur Tuna SMA'lı Merve için Basket maçı yaptı.

Memleketi Gelibolu'da SMA hastası minik Merve için düzenlenen Basketbol maçında mezun olduğu Gelibolu Anadolu Lisesi'nden okul arkadaşları ile birlikte Merve Bebek yararına basket maçı yapan ünlü oyuncu Onur Tuna maç sonunda Merve Bebek ile tribünleri selamladı.

Gelibolulu SMA hastası Merve Bebeğin tedavi olabilmesi için 1,5 kilo daha almaması gerekiyor.