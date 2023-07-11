Onur Tuna'nın yeni dizisi belli oldu

Onur Tuna‘nın izlenme rekorları kıran Mahkum ve peşinden TOD için çektiği “Sarmaşık” adlı dijital dizinin ardından ekrana çekeceği yeni projesi merak konusuydu. Başarılı oyuncu uzun süredir ülkemizin önde gelen birçok yapımcısından dizi ve film teklifi aldı ve sonunda kararını verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna yeni sezon için “Gaddar”, “Üvey Hayat”, “Fırtına” ve “Şahane Hayatım” gibi dizileri hazırlayan Ay Yapım‘la anlaştı. Tuna, Kerem Çatay‘ın patronu olduğu yapım şirketinin “Şahane Hayatım” dizisiyle el sıkıştı. Polisiye türündeki dizinin yazarı Meriç Acemi… Yönetmeni ve diğer oyuncu kadrosu henüz netleşmeyen dizinin FOX‘ta yayınlanması gündemde…

