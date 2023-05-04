Onyekuru'nun Galatasaray detayı olay yarattı

Editör: Fatma Demirkaya

2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Galatasaray'ın formasını terleten Henry Onyekuru, Olympiakos macerasının ardından tekrardan Adana Demirspor forması ile Türkiye'ye döndü. Son zamanlarda Murat Sancak ile yaşanan kriz sonrası Henry Onyekuru'nun sosyal medyada paylaştığı Galatasaray detayı taraftarların dikkatini üzerine çekti.

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİYE NEDEN OLDU

Geçtiğimiz haftalarda eski takımına karşı oynayan Onyekuru'nun, maçın ardından eski takım arkadaşlarıyla samimi görüntüler sergilemesi dikkat çekmişti. Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, maç sonrası "Onyekuru, soyunma odasında fırçayı yedi. Arkadaşların bu kadar emek vermişken, o hareketleri yapamazsın. Sen, Adana Demirspor'un ekmeğini yiyen birisin. Bu hareketler olmaz!" açıklamasını yapmıştı.

İDDİALARI KUVVETLENDİRDİ

Yaptığı paylaşım sonrası Adana Demirspor'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddialarını kuvvetlendirdi.