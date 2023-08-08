Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

Adana Demirspor Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile Onyekuru'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

Bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor’un 26 yaşındaki yıldızı Henry Onyekuru’nun yeni takımı belli oldu

5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Milliyet’te yer alan habere göre, Al Fahya, Henry Onyekuru transferi için Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan Ligi ekibi yıldız futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

"BÜYÜK İHTİMALLE GİDECEK" DEMİŞTİ
Murat Sancak Cluj maçı sonrası yaptığı açıklamada "Onyekuru büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Bugün son bir teklif gelecek, ona göre değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle gidecek. Zaten şu anda ihtiyacımız yok. Akintola, Yusuf Sarı, Nani, Yusuf Erdoğan var. Eksiğimiz yok. Ama buna rağmen iyi bir oyuncu bulursak, kafamızda bir isim var, şartlarımıza uyarsa onu değerlendireceğiz" demişti.

PERFORMANSI
Adana Demirspor'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Nijeryalı futbolcu formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol 3 asist kaydetmişti.

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