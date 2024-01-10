Opel yeni yıla özel fiyatlarını açıkladı

Avrupalı otomotiv markası Opel, Ocak ayında binek ve hafif ticari araçlardaki fiyat seçeneklerini duyurdu. Yenilenen Opel Corsa, 200 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânı sunuyor. Opel Astra ise, Edition donanımında; 250 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.519.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile 1.156.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle dikkat çeken modeli Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Edition donanımı ile, 250 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.508.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Markanın SUV'daki modeli Opel Grandland, 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile 1.879.900 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERİNDE FARKLI KREDİ SEÇENEKLERİ

Aynı zamanda marka, bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yakın dönemde de “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya da devam ediyor. Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1.313.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.538.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken, Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni 1.648.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor. Yeni Corsa Elektrik GS adındaki tek donanım, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

KOBİ’LERE CAZİP FİYAT TEKLİFLERİ SUNUYOR

Bunun yanında marka, hayata geçirdiği hafif ticari araçlarıyla KOBİ’lere de cazip fiyat teklifleri sunuyor. Alman mühendisliğinin ürünü olan yeni Zafira Life, 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1.664.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Opel’in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor. Combo Cargo 776.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 1.020.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1.039.900 TL’den, Vivaro City Van ise 1.208.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.