İstanbul için kar alarmı. Meteoroloji saat verdi

Kaynak: İHA
İstanbul için kar alarmı. Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji genel Müdürlüğü 10 Ocak tarihine ilişkin hava raporunu yayımladı. Raporda ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisi altına girecek iller arasında megakent İstanbul’da var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporunda ülke genelinin çok bulutlu ve Güney kısmının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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Kuzey Ege, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken yağışların Marmara bölgesinin doğu kısmının yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Marmara bölgesinde rüzgârın kuzey yönünden 80km/saat’e varacağı tahmin edilirken, Doğu Anadolu bölgesi için çığ tehlikesinin olduğu belirtildi.

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FIRTINA UYARISI

MGM tarafından yayımlanan raporda bugün öğleden sonraya kadar hızı 50-80 km/saat şeklinde eseceği öngörülürken hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

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KAR ALARMI

Yayımlanan raporda İstanbul için kuzeyden esen şiddetli rüzgarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde yere düşeceği belirtildi.

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