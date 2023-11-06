OpenAI’dan yapay zeka devrimi. GPT-4 Turbo duyuruldu!

OpenAI, ilk geliştirici konferansında GPT-4 Turbo yapay zeka modelini tanıttı.

KAYNAK: AA
OpenAI’dan yapay zeka devrimi. GPT-4 Turbo duyuruldu!

GPT-4 Turbo, Nisan 2023’e kadar olan bilgilerle cevap verebiliyor ve 300 sayfaya kadar uzunluktaki girdiyi alabiliyor.

Model, şu anda geliştiriciler için ön izlemede mevcut ve önümüzdeki haftalarda herkese açılacak.

OpenAI, ayrıca ChatGPT’nin uygulama programlama arayüzünü güncelledi ve kullanıcıların sohbet robotunu özelleştirebileceği yeni bir seçenek sundu.

Şirket, aynı zamanda yapay zeka kullanım ücretlerini de düşürdüğünü açıkladı.

OpenAI'ın San Francisco'da düzenlenen ilk geliştirici konferansı etkinliğinde, GPT-4 Turbo yapay zeka modeli tanıtıldı.

Şirketin en yeni yapay zeka modeli olan GPT-4 Turbo'nun Nisan 2023'e kadar olan bağlamı içeren yanıtlar sağladığı ve eski sürümlerde 3 bin kelimeye kadar girdi kabul edilirken, GPT-4 Turbo'nun, 300 sayfaya kadar uzunluktaki girdiyi alabileceği aktarıldı.

GPT-4 Turbo'nun şu anda geliştiriciler için ön izlemede mevcut olduğunu ve gelecek haftalarda herkese yayınlanacağı bildirildi.

ChatGPT'nin uygulama programlama arayüzünü kullanarak kendi araçlarını oluşturan kullanıcıların aynı zamanda sohbet robotunu özelleştirebileceği yeni bir seçenek de duyuruldu.

Şirket ayrıca, şirketlerin ve geliştiricilerin yazılımlarını çalıştırmak için ödedikleri ücretleri de düşürdüğünü açıkladı.

Yaklaşık 100 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaşan ChatGPT, ağustosta Fortune 500 şirketlerinin yüzde 80'i tarafından kullanılırken, bu oranın artık 92'yi geçtiği bildirildi.

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