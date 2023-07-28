OpenAI’nin yapay zeka tarafından yazılan metinleri tespit eden aracı sınıfta kaldı

OpenAI, yapay zeka tarafından yazılan metinleri tespit etmek için geliştirdiği bir aracı kaldırdı.

OpenAI’nin yapay zeka tarafından yazılan metinleri tespit eden aracı sınıfta kaldı

Shiftdelete'nin haberine göre; Araç, düşük doğruluk oranı nedeniyle işe yaramadı. OpenAI, yapay zeka tarafından üretilen içerikleri belirlemek için yeni yöntemler araştırıyor.

OpenAI’nın Yapay Zeka Sınıflandırıcısı

OpenAI, son aylarda ChatGPT adlı sohbet robotuyla gündemdeydi. ChatGPT, kullanıcıların okul veya iş için metin hazırlamalarına yardımcı oluyordu. Ancak OpenAI, Şubat ayında ChatGPT tarafından yazılan metinleri ayırt etmek için bir araç yayınladı. Bu araç, bir metnin insanlar tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı yazıldığını anlamaya çalışıyordu.

Araç İşe Yaramadığı İçin Kaldırıldı

OpenAI’nın yapay zeka sınıflandırıcısı, beklenen sonuçları vermedi. Araç, gönderilen İngilizce metinlerin çoğunu doğru şekilde tespit edemedi. Bu nedenle OpenAI, aracını sessizce kaldırdı. OpenAI’nın internet sitesinde aracın kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yer aldı. Açıklamada, “20 Temmuz 2023 itibarıyla AI sınıflandırıcı, düşük doğruluk oranı nedeniyle artık kullanılamıyor. Geri bildirimleri dahil etmek için çalışıyoruz ve şu anda metin için daha etkili kaynak teknikleri araştırıyoruz ve kullanıcıların işitsel veya görsel içeriğin yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini anlamalarını sağlayan mekanizmalar geliştirip dağıtma taahhüdünde bulunduk.” denildi.

OpenAI’nın kendi aracını çekmesi, yapay zeka tarafından yaratılan içeriklerin artışının ortasında sınıflandırmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

OpenAI, yapay zeka tarafından üretilen içerikleri belirlemek için yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor.

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