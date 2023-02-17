Oppo Reno 10 serisinin teknik özellikleri açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Oppo yakın bir zamanda Reno 10 serisini tanıtacak. Ancak Oppo Reno 10 teknik özellikleri sızdırıldı.

OPPO RENO 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno 10 ve Reno 10 Pro+ modelleri için gücünü hangi işlemciden alacağı bilinmiyor. Akıllı telefon için 6,7 inç büyüklüğünde ve 1220 x 2712 çözünürlüğünde Full HD+ OLED ekranla geleceği biliniyor. Akıllı telefonun arka kameraları için ön bilgi mevcut değil. Fakat ön tarafında bir adet 32 Megapiksel özçekim kamerası yer alacak. Reno 10 modelinin teknik özellikleri ile ilgili daha fazla detay mevcut değil. Fakat akıllı telefonların bu ay ya da gelecek ayın başlarında tanıtması bekleniyor.

Oppo Reno 10 Pro+ modelinin teknik özellikleri için de bazı bilgiler mevcut. Akıllı telefon, 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera ve ikincil kameraya sahip olacak. İkincil kameranın periskop lens özellikli olacağı ilk bilgilerde mevcut. Cihaz aynı zamanda 80W şarjla desteklenen 4.600 mAh bataryayla gelecek.

Reno 10 Pro+ modeli için tasarım çizimleri de Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşıldı. Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi şirketin yeni çıkaracağı modelinde özçekim kamerası, ortada Infinity-O tasarımıyla gelecek. Arka panelde ise sadece bir adet oval bir kamera adası yer alacak.