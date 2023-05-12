OPPO Reno 10 Pro Plus'ın özellikleri belli oldu. Bilgiler sızdırıldı

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Yeni modelde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci bulunacak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcide 3.19 GHz hızında Cortex-X2, 2.75 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A710 ve 1.80 GHz hızında çalışan dört tane Cortex- A510 çekirdek yer alacak. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde ise Adreno 730 bulunacak.

OPPO, Reno 10 Pro Plus modelinde 6.74 inç boyuta ve 1.5K çözünürlüğe sahip ekrana yer verilecek. Ekranın kavisli olacağı ifade edilirken ekran, 120Hz tazeleme hızını destekleyen AMOLED panel ile sunulacak.

OPPO, Reno 10 Pro Plus modelinde LPDDR5 ve UFS3.1 teknolojilerine yer verecek. Cihazın 16 GB/256 GB ve 16GB/512 GB seçenekleriyle satışa sunulacak.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde, 50 Megapiksel IMX890 sensörlü ve IOS destekli ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel 3X yakınlaştırmaya sahip IOS destekli periskop kamera bulunacak. Öz kamerada ise bizleri 32 Megapiksel lens bulunacak.