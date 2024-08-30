Oral-B Challenge İstanbul Triatlonu Beykoz'da

Dünyada iki kıta arasında gerçekleşen tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul, 1 Eylül Pazar günü dördüncü kez İstanbul’un Beykoz ilçesinde düzenlenecek.

Yarışmaya dünyadan ve Türkiye’den yaklaşık bin triatlet katılacak. Sporcular çetin parkurda kazanmak için mücadele edecek, sınırlarını zorlayacak. Triatletler zorlu mücadeleye güneşin doğmasıyla birlikte marka yüzü oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in Kanlıca’da vereceği startla başlayacak.

Kanlıca-Küçüksu arasında 2.3 kilometre yüzecek olan sporcular daha sonra Küçüksu-Çubuklu arasında 10 kilometre koşacak. Asya'dan Avrupa'ya 40 kilometre pedal çevrilecek bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü araç trafiğine tek yönlü kapatılacak.

ÜST DÜZEY İSİMLER KATILACAK

Etkinliğe; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu katılacak.

Ayrıca Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi, Avrupa Triatlon Federasyonu CEO’su Michele Tiozzo, Asya Triatlon Birliği Teknik Kurul Başkanı Sarita T. Zafra ve Challenge CEO’su Jort Vlam da dev yarışmayı yerinde takip edecek.

Aynı gün Uğurcan Özer de Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paralimpik Oyunlarda madalya mücadelesi verecek.

Sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu etkinlik öncesi, “Triatlon gibi güç bir sporda mücadele eden sporcularının daha iyi performansa ulaşması için, ağız bakımında da kusursuz bir temizliğe ihtiyaçları var. Ağız sağlığına önemli katkılar yapan Oral-B bu yönüyle triatletlerin en büyük destekçisi konumunda.... Kullanana güç ve güven duygusu veren Oral-B bir bakıma herkesin içindeki triatleti ortaya çıkartmayı hedefliyor. Tıpkı bir triatlet gibi Oral-B de güç, performans ve her zaman 1 numara olma içgüdüsüne sahip. Oral-B, Beykoz’da düzenlenecek kıtalararası yarışma ile herkesi içindeki triatleti çıkarmaya, her gün daha iyiye ulaşmaya ve ‘Şampiyon gibi fırçalamaya’ davet ediyor” dedi.

YALÇINKAYA: DÜNYANIN İLGİSİNİ ÜZERİMİZE ÇEKECEK

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, "Oral-B Challenge İstanbul, dünyanın ilk ve tek kıtalararası triatlon organizasyonu. Asya ve Avrupa'da eş zamanlı yapılan bir yarış. Bu yönüyle dünya triatlon kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Triatlon, üç farklı disiplinin bir arada olduğu, sporcunun kendi sınırlarını zorladığı önemli bir spor. Tüm İstanbulluları seyir zevki yüksek bu sporu yakından tanımaya davet ediyorum” diye konuştu.

Bu yıl Beykoz’da düzenlenecek yarışta her üç yaş kategorisinde ilk üç dereceye girenler ‘The Challenge’ tarafından Slovakya’da düzenlenen, markanın orta mesafe amiral gemisi yarışmasına katılma olanağı bulacak.