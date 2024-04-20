Ordu da eylem hazırlığı içerisinde olan iki kişi tutuklandı

Kaynak: DHA
Ordu da eylem hazırlığı içerisinde olan iki kişi tutuklandı
Ordu'da Emniyet müdürlüğü ekipleri eylem hazırlığı içerisinde olan iki şahıs kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu'da Emniyet müdürlüğü ekipleri eylem hazırlığı içerisinde olan iki şahsı tespit ederek gerçekleştirdiği operasyonla kısvkıvrak yakaladı. Yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet 9,19 çapında fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin her alanda olduğu gibi organize suçlar kapsamında da kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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