Ordu da eylem hazırlığı içerisinde olan iki kişi tutuklandı

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

Ordu'da Emniyet müdürlüğü ekipleri eylem hazırlığı içerisinde olan iki şahsı tespit ederek gerçekleştirdiği operasyonla kısvkıvrak yakaladı. Yakalanan iki şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet 9,19 çapında fişek ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin her alanda olduğu gibi organize suçlar kapsamında da kararlılıkla devam edeceği belirtildi.