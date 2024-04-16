Ordu Gençlik Merkezleri bölge birincisi oldu

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik Merkezlerine üye olan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilgi, Tiyatro, Türk Müziği ve Şiir Okuma Yarışmaları’nda yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında Gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla Gençler Arası; Ses ve İcra, Tiyatro, Şiir Okuma ve Bilgi Yarışmaları düzenlenmektedir.

Yarışmalar; İl, Bölge ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada yapılmakta olup Rize’de gerçekleştirilen Karadeniz Bölge Finali ‘Kim Bilir’ sloganıyla düzenlenen Bilgi Yarışması’nda Üniversite düzeyinde Ateşten Gömlek Ekibi olarak Ordu Gençlik Merkezinden katılan gençler, Bülent TORUN, Mert KARA ve Kürşat Kemal DEDE 1. olarak Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Finaline gitmeye hak kazandı.

Yarışmada Gençlere; Genel Kültür, Tarih (İslam ve Türk Dünya Tarihi), Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Konular, Görsel Sanatlar, Müzik, Sayısal Mantık ve Spor Kültürü’ konularından seçmeli sorular yöneltildi.