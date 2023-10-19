Ordu Giresun Havalimanı 12 gün kapatılacak

Ordu Giresun Havalimanı’nda yapılacak onarım ve genişletme çalışmaları nedeniyle 1-12 Kasım tarihleri arasında uçak seferleri yapılamayacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ordu Giresun Havalimanı 12 gün kapatılacak

Ali Yazan - Ordu/ Yeniçağ

DHMİ, havalimanının kapatılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Havalimanında onarım ve genişletme çalışması

Ordu Giresun Havalimanı, Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyor. 2015 yılında açılan havalimanı, Ordu ve Giresun illerine hizmet veriyor. Havalimanında, pist alanının onarımı ve apronun genişletilmesi için bir süredir çalışmalar devam ediyor.

DHMİ’den açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletme Genel Müdürlüğü (DHMİ), Ordu Giresun Havalimanı’nda yapılacak çalışmalar nedeniyle havalimanının 1-12 Kasım tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılacağını duyurdu. DHMİ tarafından havalimanına gönderilen yazıda, şöyle denildi:

“Havalimanımızda yapımı devam eden ‘Ordu-Giresun Havalimanı PAT Saha Onarımı ve Apron Genişletilmesi İşi’ kapsamında Havalimanımız 1 Kasım 2023 - 12 Kasım 2023 tarihleri arasında uçak trafiğine kapatılmıştır. Bilginizi ve gereğini arz/rica ederiz.”

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