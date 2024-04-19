Ordu için kuvvetli fırtına uyarısı

Kaynak: İHA
Ordu için kuvvetli fırtına uyarısı
Ordu Valiliği, kuvvetli rüzgar ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulması beklenen fırtına nedeniyle uyarı açıklaması yaptı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısına göre, Ordu’nun iç kesimlerinde saatteki hızı 90 kilometreyi bulması beklenen fırtına uyarısı yapıldı.

Uyarı sonrası Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, 20 Nisan Cumartesi günü ilimizin iç kesimlerinde beklenen rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (saatte 51-75 kilometre) ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 75-90 kilometre) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu kapsamda meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması) karşı gerekli tedbirler alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için halkımızın uyarılması gerekmektedir” denildi.

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