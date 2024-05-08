Ordu'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda beraat şoku! Aile tepkili: Adalet tecelli etmedi!

Karara tepki gösteren aile, kızlarının psikolojik tedavi gördüğünü ve bu süreçte büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Olayda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 2 yıl süren yargılamanın ardından sanıkların tamamı beraat kararı almıştı. Aile, hastane raporları ve sanıkların itiraflarına rağmen verilen beraat kararına şaşkınlık ve öfke ile karşı çıktı.

Baba İsmet A., "Mahkeme 'yeterli delil yok' diyerek sanıkları tahliye etti. Hastane raporu ve sanıkların itirafları ortada olmasına rağmen beraat kararı verilmesi bizi yıktı. Kızım bu olaydan sonra psikolojik tedavi görmeye başladı ve intihar girişiminde bile bulundu. Adalet yerini bulmadı" dedi.

Anne Fatma A. ise kızının bu olaydan sonra zor bir süreç yaşadığını ve tedavi gördüğünü belirterek, "Kızım bu olaydan sonra psikolojisini bozdu ve intihar etmeye kalktı. Onu bu durumdan kurtarmak için çok çabalıyoruz. Ama mahkemenin kararı bizi üzdü. Başka çocuklar da bu tür durumlara maruz kalmasın istiyoruz. Adalet tecelli etmedi" diye konuştu.

Mağdur S.A. da arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve istismara uğradığını ifade ederek, "Benim gibi çocuklar tuzağa düşmesin. Kimse ailesinden korkmasın, asıl tehdit edenlerden korksun. Yetkililere veya ailelerine anlatsınlar ve bu tür arkadaş çevrelerinden uzak dursunlar. Ben zaten yıkılmıştım, mahkemenin kararı da beni bitirdi" dedi.

Ailenin avukatı ise beraat kararına itiraz edeceklerini ve sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.