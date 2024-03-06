Ordu’da AKP ve MHP arasında ‘encümen’ kavgası: MHP’li adayın evi ve atölyesi kurşunladı

BirGün’den Onur Durmuş’un haberine göre, Ordu’da AKP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, seçim çalışmaları kapsamında Abaz Mahallesi’nde birtakım ziyaretlerde bulundu.

MHP’den encümen üyesi listesinde yer alan Gürsel Kalaycı’nın da mahalleye geleceğini öğrenen ve Kalaycı’yla siyasi ve ticari kavgaları olan bir grubun, ziyaret öncesinde Kiraz’ı arayarak “Kalaycı’yı mahallemize getirmeyin” dediği öne sürüldü.

AKP’li Belediye Başkanı Kiraz ise bu isteği geri çevirerek Gürsel Kalaycı ile Abaz Mahallesi’ne gitti.

BELEDİYE BAŞKANININ YANINDA DARP EDİLDİ

MHP’li Gürsel Kalaycı’nın mahalleye gelmesini istemeyen grup, iddiaya göre Kiraz’ın yanında Kalaycı’yı darp ederek yaraladı.

Olay sonrası Kiraz’ın gezisi yarıda kalırken saldırganlar Ö.B., Ü.B. ve Y.B. kayıplara karıştı.

Darp olayından iki gün sonra ise Kalaycı’nın oğlu babasına saldıran AKP üyelerinden Y.B.’yi kafasından yaraladı. Bunun üzerine Y.B. silahını çıkararak Kalaycı’nın oğluna doğrulttu. Ancak çevrede bulunanlar Y.B.’nin elinden silahı aldı.

Emniyet güçlerinin olaya müdahalesinin ardından karakola götürülen her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmayınca olayın üstü kapandı.

EVİ VE ATÖLYESİNİ KURŞUNLADI

Aradan sadece 3 saat geçtikten sonra bu kez Y.B.’nin küçük kardeşi Ö.B., Gürsel Kalaycı’nın Yukarıpazar Mahallesi’nde bulunan evine ve atölyesine silahla ateş etti. Evin penceresine çıkan Kalaycı’nın oğlu da Ö.B’ye silahlar karşılık verdi. Çatışma sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Mermilerin isabet ettiği 2 otomobil inceleme için karakola götürüldü.

Kalaycı’nın evinin önünde yaşanan çatışmanın ardından kayıplara karışan Ö.B. henüz yakalanamadı.

Emniyet ekiplerinin Ö.B’nin Fatsa’ya kaçma ihtimaline karşı belli plakaları takibe aldığı ileri sürüldü.

KAVGANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Kavganın, Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ile MHP arasında Korgan Belediyesi’nde belirlenecek encümen üye sayısı nedeniyle çıktığı iddia edildi.

MHP’li Gürsel Kalaycı’nın, ittifak sıralarından 6. sıra encümen adayı olarak gösterilmesi üzerine AKP’de uzun süredir siyaset yapan Y.B.’nin kendilerinin aday gösterilmemesine tepki gösterdiği belirtildi.

Ayrıca daha önce Y.B. ile Kalaycı arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle bir husumet bulunduğu da öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUNCAY KİRAZ’DAN AÇIKLAMA

AKP’li Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, olaya ilişkin yaptığı açıklamada kavganın alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığını belirterek, “Benim bu konuyla ilgili bir bağlantım yok. Hatta Gürsel Kalaycı’ya giderek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Başka bir açıklamada bulunmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.