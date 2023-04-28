Ordu’da bir dükkan yanarak küle döndü

İHA’nın haberine göre, yangın, Çınarlık Mahallesi Çoldur Sokak üzerindeki bobinaj dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanlar yükseldiğini göre çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ederken, iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.



Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonrası iş yerinde bulunan yanıcı maddeler itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.