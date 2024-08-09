Ordu’da çocukların ’park’ eylemi

Mahalledeki çocuklar, “Park isteriz” sloganlarıyla seslerini duyurdu. Sosyal medyada ilgi gören eylem, mahalle sakinleri tarafından da desteklendi. Çocuklar, oyun oynayacak alanlarının olmadığını ve mevcut sokakların tehlikeli olduğunu ifade ederek park taleplerini dile getirdi.

"Sokaklarda oynayamıyoruz"

Eylemin öncüsü olan 10 yaşındaki Zümra Akkaya, “Sokaklarda araçlar geçiyor ve bu yüzden oynayamıyoruz. Bazı kişiler binaların önünde oynamamıza izin vermiyor. Buraya bir park yapılırsa en azından burada oynarız. Televizyonda başka çocuklar ‘park isteriz’ diyordu, biz de arkadaşlarımla böyle bir eylem yapmak istedik. Park yapılırsa burada oynarız,” şeklinde konuştu.

"Uzaklara gitmek istemiyoruz"

12 yaşındaki Yiğit Dursun Demir, mahallelerindeki boş alanın parka dönüştürülmesini ve uzaklara gitmek istemediklerini belirtti. Demir, “Buraya park yapılmasını istedik, bu yüzden böyle bir eylem yaptık,” dedi.

"Mahallemize yakışmıyor"

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Çelebi, mahallede park yapılması için çeşitli girişimlerde bulunduklarını ancak ilerleme kaydedemediklerini söyledi. Çelebi, “2024 yılında mahallemize yakışmayan bir görüntü var. Büyük bir mahalle olmasına rağmen sadece bir park ve iki çamlık alanımız var. Bu durum kabul edilemez. Çocuklarımız özveriyle eylem yapma kararı aldı ve biz de destekliyoruz,” diye konuştu.

"Acilen parkın yapılmasını istiyoruz"

Muhtar Çelebi, parkın bir an önce yapılmasını ve çağın gereksinimlerine uygun olmasını talep etti. “Hızlı bir şekilde bu parkın yapılmasını istiyoruz. Maliyetinin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yetkililerden destek bekliyoruz. Burası Altınordu Belediyesine ait ve mevcut parklar yetersiz,” şeklinde konuştu.

Mahalledeki eyleme bina sakinlerinden de destek geldi. Vatandaşlar, balkon ve camlardan çocukların taleplerine destek verdiler.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, park yapılması için gerekli incelemelerin ardından çalışmalara başlanacağını duyurdu.