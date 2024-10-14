Ordu’da bir ev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’da bir ev yandı

Ordu Kumru'da boş bir evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı, yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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