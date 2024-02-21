Ordu’da evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Ordu’da evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Ordu’nun Perşembe ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, Perşembe ilçesi İmeçli Mahallesi’nde 4 faili meçhul, 2 evden hırsızlık, 1 suç eşyasını satın alma ve konut dokunulmazlığının ihlali suçları üzerine Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, harekete geçen Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri, yapılan araştırmalar sonucu olayları gerçekleştiren şüphelinin S.A. (43) olduğu tespit edildi. Şüphelinin ikametinde yapılan arama neticesinde hırsızlığa konu 2 adet televizyon ve bakır malzemelerine el konuldu.

Olayla kapsamında yakalanan şüpheli S.A., karakoldaki işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlığa konu eşyaları satın alan 2 şahsa da ‘suç eşyasını satın alma veya kabul etme’ suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

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