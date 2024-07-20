Ordu'da festival telaşı. Pehlivanlar Aybastı'da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da festival telaşı. Pehlivanlar Aybastı'da

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin 916.sı büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar, Aybastı Perşembe Yaylası'nda bir araya gelerek güreş müsabakalarına katıldı.

Ordu'da festival telaşı. Pehlivanlar Aybastı'da

Festival kapsamında, yağlı güreşlerin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve gösteriler de yer alıyor. Halk oyunla, Resul Dindar konseri ve yöresel lezzetlerin sunulduğu festivale katılan ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Aybastı Belediye Başkanı, Sayın İzzet Gündoğar festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin hem kültürel mirasın yaşatılması hem de bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan, tüm katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür ederek, festivalin başarılı geçmesini diledi.

Festival, iki gün boyunca devam edecek ve final günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık müsabakası ile sona erecek. Yerel halkın yanı sıra, çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor.

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