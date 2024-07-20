Ordu'da festival telaşı. Pehlivanlar Aybastı'da

Festival kapsamında, yağlı güreşlerin yanı sıra çeşitli kültürel etkinlikler ve gösteriler de yer alıyor. Halk oyunla, Resul Dindar konseri ve yöresel lezzetlerin sunulduğu festivale katılan ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Aybastı Belediye Başkanı, Sayın İzzet Gündoğar festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bu etkinliğin hem kültürel mirasın yaşatılması hem de bölgenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan, tüm katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür ederek, festivalin başarılı geçmesini diledi.

Festival, iki gün boyunca devam edecek ve final günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık müsabakası ile sona erecek. Yerel halkın yanı sıra, çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor.