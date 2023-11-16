Ordu’da Gülseren Ateş olayında sıcak gelişme

ALİ YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

Merak edilen davada ara karar çıktı. Geçtiğimiz pazartesi günü Ünye’de hayatını kaybeden Gülseren Ateş olayında mahkemeye çıkarılan Cihan A., Umut K. Y.,Ersin H., isimli şahıslar hakim karşısına çıktı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Olayla ilgili davada yer alan ve serbest bırakılan 3 şahısa yurt dışına çıkma yasağı verildi.

Olayla ilgili dava önümüzdeki günlerde devam edecek, kesin sonuç diğer celselerde verilecek.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre 13 Kasım Pazartesi sabah erken saatlerde, Ünye Çömlekçi mevkiindeki High Class restoran işletmecisi olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Gülseren Ateş isimli kadın, bugün sabah saatlerinde Ünye Çevre Yolu Gürecülü Mahallesi mevkiinde köprüden düşmüş halde bulunmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilkyardım ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü edipleri kadının köprüden düşmesinin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatmıştı.