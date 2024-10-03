Ordu'da hastane güvenlik görevlisi temizlik personeli kadını bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da hastane güvenlik görevlisi temizlik personeli kadını bıçakladı

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi, aynı hastanede temizlik görevlisi kadını bıçakla ağır yaraladı. Arbedede bir sivil kişi daha yaralandı, kadın ameliyata alındı.

Ordu - Ali Yazan / Yeniçağ

Olay, Ordu Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Poliklinikleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Orhan Görmüş, izinli olduğu günde, aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Mehtap Gümüş ile tartışmaya başladı.

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Büyüyen tartışmada Orhan Görmüş, üzerinde taşıdığı bıçak ile Mehtap Gümüş’ü bıçaklayarak yaraladı. Bu esnada hastanede bulunan Mehtap Gümüş’ün yakını Mustafa Gümüş olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Mustafa Gümüş ile olayı gerçekleştiren Orhan Görmüş elinden yaralandı.

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KADIN GÖREVLİ AMELİYATA ALINDI, ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan Mehtap Gümüş, aynı hastanede ameliyata alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Orhan Görmüş ise buradaki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Mustafa Gümüş ise ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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